قدم البنك التجاري الكويتي مساهمة مادية لدعم الأنشطة المجتمعية لجمعية الرميثية التعاونية ضمن جهود البنك وفي إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، حيث استقبل مدير عام الجمعية محمد القطان مدير منطقة - البنك التجاري عبدالعزيز بن سلامة، حيث جرى تسليم شيك المساهمة للجمعية.



وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز بن سلامة: «يحرص البنك التجاري الكويتي دوما على توطيد علاقاته مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا في هذا الصدد أن الدعم الذي قدمه البنك للجمعية سيتم توجيهه كالعادة لرعاية بعض الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتنوعة التي عادة ما تنظمها الجمعية لقاطني منطقة الرميثية بما يخدم الوطن والمواطن، ويساهم في تأكيد معاني المسؤولية الاجتماعية الشاملة التي ينشدها البنك بتعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني.



من جانبه، أشاد محمد القطان بالدور الفعال الذي يقوم به البنك التجاري في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى خدمة جميع شرائح المجتمع، مشيرا الى أن برامج المسؤولية الاجتماعية للتجاري تمتد لتشمل رعاية الفعاليات التربوية والثقافية والرياضية والتوعوية والصحية التي تنظمها الجمعية لقاطني منطقة الرميثية.



وفي الختام، توجه القطان بالشكر والتقدير لإدارة البنك التجاري الكويتي، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لأسرة البنك، مؤكدا أن التجاري يأتي في طليعة مؤسسات القطاع الخاص التي تمارس دورها الإيجابي في دعم الأنشطة الاجتماعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن.