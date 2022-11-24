أطلق بنك الخليج عرضا حصريا لحاملي بطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية من السيدات، يمنحهن من خلاله 25% نسبة استرداد نقدي لدى جميع المطاعم والمقاهي أو عبر طلبات «الأونلاين» في الكويت، حتى 30 الجاري.



ويأتي ذلك في إطار حرص بنك الخليج على مكافأة حاملي بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية، التي تعد أكثر بطاقة ائتمان تكافئ السيدات في الكويت، إذ تغطي فئات الإنفاق المهمة مثل الموضة واللياقة والمطاعم.



وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق بالبنك نجلاء العيسى: «يسعدنا أن نوفر هذا العرض الحصري لإحدى الشرائح المهمة من عملاء بنك الخليج وهن حاملات بطاقة روز غولد للسيدات بالتعاون مع عدد كبير من أشهر المطاعم والمقاهي في الكويت».



وأشارت إلى أن الحد الأدنى لقيمة المشتريات للحصول على الاسترداد النقدي طوال فترة العرض هو 100 دينار، في حين يبلغ الحد الأقصى للاسترداد النقدي لكل عميلة هو 40 دينارا، على أن يتم إيداع قيمة الاسترداد النقدي في بطاقة «روز غولد» بحلول 29 ديسمبر 2022، وإبلاغهن بالإيداع عبر الرسائل النصية القصيرة.



وتوفر بطاقة ماستركارد روز غولد للسيدات، خصومات وعروضا لدى أكثر من 1000 محل تجاري تناسب حياة المرأة العصرية وتكافئها مع كل عملية شراء، بالإضافة إلى اشتراكهم في برنامج نقاط الخليج، وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمنح العملاء نقاطا يمكن استبدالها برحلات طيران وإقامة فندقية وباقات سفر موسمية وحصرية.



ويكافئ البنك حاملات بطاقــات روز غولـــــد الائتمانية على التسوق عبر الإنترنت، حيث يحصلن على 5 نقاط من نقاط الخليج مقابل كل دينار يتم إنفاقه على كل عملية عبر الإنترنت في المواقع العالمية.



وتحصل العميلات على نقطتين من نقاط الخليج على كل دينار يتم إنفاقه محليا أو دوليا. وتستطيع حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية من خلال هذه النقاط إجراء حجوزات عبر أي شركة طيران وفي أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، دون تحديد مواعيد أو فترات الحجز.