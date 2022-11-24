أعلن بنك وربة عن توقيع شراكة لمعرض «فيد ماركت»، والذي سيعقد يومي الجمعة والسبت الموافق 25 و26 نوفمبر الجاري من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء في مجمع التلال بمنطقة الشويخ، والذي سيقوم بإلقاء الضوء على أهمية الغذاء الصحي والنشاط والعناية بالعافية وسهولة الزراعة في البيت، وماهية آلية الغذاء الصحي في مكافحة السمنة، والمحافظة على الصحة.



وفي هذا السياق، أكد مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في البنك أيمن المطيري حرص وربة من خلال برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية على دعم المجتمع الكويتي على اختلاف شرائحه لنشر الثقافة والتوعية الصحية من خلال رعايته للعديد من الفعاليات الاجتماعية التي تركز على توفير الحلول المصممة لخدمة المجتمع والبدائل الصحية لهم وتحقيق أعلى قدر من الفائدة على مختلف الأصعدة.



وأوضح المطيري أن مشاركة ورعاية ودعم «وربة» لمعرض «فيد ماركت» تأتي انطلاقا من اهتمامه المتواصل بمجال الخدمات الصحية وما يتعلق به من أنشطة وفعاليات، تقديرا لدوره الأساسي في حياة المجتمع وأفراده وما تمثله من أهمية كونها تنعكس على مختلف جوانب الحياة والأنشطة، وفي مقدمتها الاقتصاد الذي يعد عصب الحياة المعاصرة.



من جهتها، قالت مؤسس ومنظم معرض فيد ماركت عروب المطوع: «نحن سعداء وفخورين بتعاوننا مع بنك وربة، وشاكرين إتاحته الفرصة لنا في هذه الشراكة الاستراتيجية، ونقدر دور البنك المستمر وسعيه لترك بصمة واضحة تجاه المسؤولية المجتمعية».



وأضافت المطوع: «إن فكرة المعرض هي الاهتمام والمساهمة بصحة الأطفال من الدرجة الأولى، وتوفير الغذاء المناسب لهم والذي يغطي احتياجهم اليومي، بالإضافة إلى أن الهدف من وجود هذا المعرض يأتي لتوعية أولياء الأمور لصحة أبنائهم وتثقيفهم لمدى أهمية التغذية الصحية لعقل وجسم أطفالهم، وأيضا تعريف الأطفال عن المنتجات الصديقة للبيئة».