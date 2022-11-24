تواصل نيسان البابطين ونيسان الشرق الأوسط إحداث نقلة نوعية في تجربة عملائها من خلال وضعها في متناولهم حلولا رقمية مبتكرة ترفع جودة الخدمات ككل وترتقي بمستويات رضا العملاء ومشاركتهم.



وساهمت مجموعة الخيارات الرقمية المتاحة حاليا والتي ارتكزت على الملاحظات التي قدمها العملاء في رفع مستويات تفاعلهم مع منصات نيسان الإلكترونية في كل أنحاء الشرق الأوسط، حيث زادت المدة التي يقضيها العملاء على هذه المنصات بنسبة 36% على أساس سنوي عام 2022. كما أدت زيادة المشاركة عبر الإنترنت إلى مضاعفة المبيعات الناتجة عن زيادة عدد العملاء المحتملين في أنحاء المنطقة.



وتواصل نيسان تقييم مستويات رضا العملاء من خلال استبيانات رقمية تتناول مختلف مراحل تجربتهم بما في ذلك عملية الشراء، والخدمة، وتجربة التسليم، والجودة، وسهولة الخدمة وشفافية المعلومات.

وأتاحت الملاحظات المستقاة من هذا النوع من الاستبيانات للعلامة التجارية توفير حلول مخصصة وآنية وإطلاق عدد من المبادرات واسعة النطاق في المنطقة والتي تركز على العملاء.



كذلك، بادرت نيسان إلى إطلاق عدد من الحلول الرقمية قبل جائحة كوفيد-19 بهدف تعزيز تجربة العملاء في الشرق الأوسط في كل مراحلها.

فبالإضافة إلى إطلاق منصة تقديم الملاحظات الرقمية، طرحت نيسان أيضا ميزة [email protected] و«خدمة نيسان» لمنح العملاء حلا سهلا يتيح لهم مزيدا من المرونة، وكذلك فرصة شراء منتجاتها واختيار الخدمات التي يحتاجون إليها وفقا للمواعيد التي تناسبهم.



وتقدم خدمة [email protected] من نيسان للعملاء تجربة صالة عرض افتراضية متكاملة يمكن من خلالها القيام بجولة شاملة عليها بزاوية 360 درجة للاطلاع على مختلف المركبات المعروضة وخيارات الشراء.



وتم إطلاق «خدمة نيسان» في بداية العام بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة خدمات ما بعد البيع المبتكرة التي يحظى بها العملاء عبر القنوات الإلكترونية وخارجها، وتتضمن ثماني خدمات تشمل مراحل مختلفة من تجربة العميل بما في ذلك إظهار الأسعار بشفافية واستخدام قطع غيار نيسان الأصلية.

وتركز هذه الخدمات على تقديم خيارات رقمية ملائمة تسهم في تبسيط العمليات مثل إمكانية الحجز عبر الإنترنت، والخدمة السريعة وإمكانية استلام السيارات من العملاء وتسليمها لهم.



ويتم تعزيز رقمنة خدمات العملاء بالتعاون الوثيق مع شبكة شركاء نيسان المنتشرة في الشرق الأوسط.