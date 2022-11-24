تبدأ شركة «آبل» الأميركية في تقديم خدمة «آبل باي» في السوق الكويتي مطلع شهر ديسمبر المقبل، وبالتحديد يوم 7 من الشهر المقبل، وذلك بعدما أتمت الشركة عملية التشغيل التجريبي لهذه الخدمة بالسوق الكويتي خلال الفترة الماضية.



ومن المقرر أن تباشر البنوك المحلية إجراءاتها لإطلاق هذه الخدمة لعملائها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أتمت شركة «أبل» الإجراءات اللازمة مع اتحاد مصارف الكويت بموافقة بنك الكويت المركزي بما ينظم عملية التشغيل.



وتعتبر خدمة «آبل باي» وسيلة دفع سريعة وآمنة تتيح لعملاء البنوك إجراء معاملاتهم دون الحاجة لاستخدام بطاقاتهم المصرفية، وذلك باستخدام أجهزة آيفون والساعات الذكية من شركة آبل.