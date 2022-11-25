حنان عبدالمعبود



نظمت مدرسة الأطفال المبدعين احتفالا بمناسبة اليوم الرياضي السنوي والذي اقيم في نادي الكويت الرياضي للمعاقين، بحضور الطلبة وأسرهم.



وقالت مديرة المدرسة كريمة زيدان انها مؤسسة تربوية تعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ونؤمن بأن الترفيه يلعب دورا مهما في تنشئة الطلبة ولهذا نحرص على تنظيم عدد من الفعاليات، ومنها الاحتفال باليوم الرياضي وهو نشاط سنوي تنظمه المدرسة، حيث يقوم الأطفال باستعراض أنشطتهم ومواهبهم المختلفة ومشاركة الأهل الفرحة.



وحول شروط التحاق الطفل بالمدرسة، أوضحت زيدان أنه يجب أن يقوم الأهل بإجراء تقييم لحالة الطفل من الجهات الرسمية، والتي تحدد نوعية الإعاقة وشدتها، وهناك بعض الطلاب يكونون تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون المعاقين، مثمنة ما يقومون به في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الأهل حينما يقومون بمراجعة الهيئة يتعرفون على كل الإجراءات التي يتخذونها.



وأضافت: نستقبل الأطفال من 6 سنوات للصف الأول الابتدائي حتى 26 عاما، مبينة أنه ليس هناك تسلسل دراسي وانما يتم العمل بنقاط الضعف للطالب ومحاولة حصوله على المهارات الدراسية والأكاديمية التي يحتاج إليها بناء على إعاقته وقدراته، والبعض من الأطفال يلتحق بالدمج، والبعض الآخر بنظام تعليم نظامي عادي.



من جهتها، قالت مسؤولة الأنشطة بالمدرسة شذى حداد: نحتفل بشكل دوري باليوم الرياضي لاستعراض تميز أبنائنا، وما يمكن أن يقوموا به والنشاطات التي يمارسونها، وحرصنا على أن يكون اليوم الرياضي مختلفا، مبينة انه جاء تزامنا مع مباريات كأس العالم وقام الطلبة بتمثيل بعض الدول المشاركة وارتداء ملابس المنتخبات.