استعرض رئيس جامعة حمدان الذكية وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية والحائز ميدالية فخر الإمارات 2022 د. منصور العور تجربة نجاح جامعة حمدان الذكية في الابتكار في التعليم العالي، مبينا ان الابتكار يكون من خلال معادلة «الابداع + التنفيذ» مع قياس الآثار المترتبة على استقطاب الابتكار في مؤسسات التعليم العالي.



وأضاف ان جامعة حمدان الذكية لم تنشأ كجامعة تقليدية ثم تتحول إلى جامعة ذكية بل هي انشئت كجامعة ذكية في عام 2002، وعمرها الآن 20 سنة، مبينا ان تعريف الابتكار لدينا هو التوصل إلى تقديم الأفكار أو سلع أو خدمات جديدة ومستحدثة سواء في طبيعتها او في اسلوب تقديمها بحيث تحقق منفعة للمتعاملين وتؤدي إلى حل احدى المشكلات القائمة مع استخدام المعطيات التكنولوجية المتطورة.



ولفت العور إلى أن رؤية جامعتنا هي قيادة الابتكار في التعليم الذكي من اجل إعادة هندسة مستقبل التعليم بما يستهدف تحقيق التقدم للافراد ومؤسسات المجتمع، ورسالتنا هي باعتبارنا مؤسسة أكاديمية فإننا نعمل على بناء المعرفة وتطبيقها من خلال المبتكرات والانطلاقات المتجددة. وتابع: فقيمنا هي التركيز على الدارسين وريادة التغيير وريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، ومخرجات التعليم في جامعة حمدان يجب ان تحمل الاستعداد للابتكار والقدرة على التحليل، والتميز العلمي، والقدرة على التواصل مع الغير والعمل ضمن فريق، والتشبع بحب المعرفة والاعتزاز بالهوية الوطنية.