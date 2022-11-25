عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني أمس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت جيمس هولتسنايدر، وسفيرة كندا عليا مواني، وسفير سلطنة عمان د.صالح الخروصي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية صقر أبوشتال، وسفير تونس الهاشمي عجيلي لمناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مجال التعليم.



وتم خلال اجتماع الوزير مع سفيرة كندا مناقشة مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في الشأن التعليمي ونقل الخبرات الكندية في التعليم العام، وتطوير العملية التربوية في الكويت لتحقيق التميز.



وأكد د.حمد العدواني في تصريح صحافي على ضرورة استقطاب التجارب والخبرات العالمية من الدول المتقدمة في التعليم، والاستفادة من ممارساتها الرائدة في مجالات تطوير التعليم لمواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.



وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في إصلاح منظومة التعليم، وتحقيق رؤية كويت جديدة وتحديدا الركيزة الثالثة من خطة التنمية التي تستهدف إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية في قوة العمل، وتساهم في تعزيز رسالة وأهداف الوزارة التي تصب في جودة التعليم، وتحقيق التميز في العملية التعليمية، وتطوير العمل الإداري.



هذا، وضمن جولاته التفقدية، قام العدواني أمس بزيارة إلى «ثانوية جابر المبارك» ناقش خلالها مع مدير المدرسة فاضل الصفار الشأن التربوي.



وأبدى ارتياحه وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة.