عبدالعزيز الفضلي



رفعت وزارة التربية الحظر عن تعيين المهندسين الكويتيين في المواد العلمية كمعلمين في المدارس، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة



لـ «الأنباء» ان الوزارة سمحت للمهندسين بالتقدم لوظيفة معلم في مواد الكيمياء والكهرباء والفيزياء، مشيرة الى انه تمت مقابلتهم في اللجنة المختصة ومنهم من اجتاز المقابلة وتم تعيينه كمعلم.



وذكرت المصادر ان وزارة التربية لن تمنح المهندس كادره الخاص بالهندسة بل ستكتفي بمنحه كادر المعلم، لافتة الى ان ذلك يأتي حسب النظم واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.