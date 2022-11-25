وقَّعت الهيئة العامة للبيئة ووزارة التربية مذكرة تفاهم خاصة في مجال التثقيف والتوعية البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي وتحقيق المشاركة المجتمعية الإيجابية في حماية البيئة بهدف إيجاد نظام تعليمي فعال في مجال التربية والبيئة.



وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد لـ «كونا» إن المذكرة تأتي انطلاقا من توصيات فرق عمل الهيئة لتطوير المناهج الدراسية المبني إعدادها على قانون حماية البيئة ودعم مسيرة تطوير التعليم في وزارة التربية وبناء القدرات وتنمية الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وأوضح الشيخ عبدالله الأحمد أن مذكرة التفاهم مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وتشترط تشكيل لجنة بين الطرفين لتجتمع بشكل دوري لمتابعة آلية العمل ووضع الصيغ المناسبة لتنفيذ ما يتفق عليه من برامج وأنشطة وفعاليات ومشاريع وأهدافها وعناصرها ومدتها وخطط تنفيذها.