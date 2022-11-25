ثامر السليم



دشنت كلية الكويت التقنية مؤتمرها الأول للعام 2022 تحت عنوان «المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت: فرص وتحديات» بمشاركة رئيس جامعة حمدان الذكية د.منصور العور وبحضور أكاديمي وشبابي واسع وتحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وقالت رئيسة المؤتمر د.أنوار الكندري: تعتبر المشاريع المتوسطة والصغيرة عنصرا أساسيا لتحقيق التقدم ودعم النمو الاقتصادي للدولة، ومما لا شك فيه ان هذه المشروعات تسعى لفرص وتواجه العديد من التحديات على الرغم من الجهود المبذولة والسبل المتاحة من قبل الحكومة.



وأضافت: نحن نرغب في ان ندعم جهود الحكومة، لكن في نفس الوقت نسعى لنفتح بابنا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن بحاجة لتضافر الجهود لفتح بيئة أعمال أمانة ومستدامة لهم، كما اننا نتحمل المسؤولية المجتمعية والأكاديمية، وجاء هذا المؤتمر لتأكيد أهمية دور الجامعات التي تساهم في دعم أصحاب هذه المشروعات بعدة اتجاهات.



بدوره، قال رئيس مجلس الأمناء لكلية الكويت التقنية مشاري بودي إننا نرحب بالجميع في هذا الحدث المهم لتطوير العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق رؤية الكويت 2035.



وأضاف إن رسالتنا من خلال هذا المؤتمر هي ابراز دور القطاع الخاص في دعم ومشاركة الدولة والمجتمع الهموم والتحديات كمسؤولية وطنية ومجتمعية، وهذه الفعالية تهدف لإثراء المعرفة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي جزء من خطط وبرامج خطة الكويت التنموية، وهذا دور القطاع الخاص الفعلي، وهو مشاركة الدولة في وضع الحلول التي تثري النمو الاقتصادي.



ولفت بودي إلى ان رسالتنا الثانية هي دعوة جميع المؤسسات التعليمية الزميلة في بذل المزيد من الجهود في البحث العلمي والاثراء الاكاديمي والمعرفي، وهو دور أساسي ومحوري لنا جميعا.



من جهتها، قالت نائب المدير العام لبرنامج التوجيه الاستراتيجي في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي إننا نعبر عن سعادتنا لرعاية هذا المؤتمر الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وانطلاقا من التوجيهات السامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي اولى اهتماما خاصا بالشباب ودعم المشاريع والأفكار الرائدة في الكويت وتحقيقا لأهداف المؤسسة المتمثلة في ان تكون داعما لتحفيز العلمي والمعرفي في وطننا العزيز.



وأضافت: حرصا من المؤسسة على المساهمة في تصويب المفاهيم والأفكار التي من شأنها المشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد فقد حرصت المؤسسة على توفير الدعم لجميع قطاعات المجتمع وذلك لضمان استدامة ورفاهية الكويت بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة.