عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري عن قيام قسم الطب النووي في المستشفى لأول مرة برئاسة د.زينة البنا بإجراء فحص نووي مزدوج باستخدام مادتين مشعتين لتشخيص حالات التهاب العظم.



وذكر د.المطيري في تصريح لـ«الأنباء» ان هذا الفحص مناسب لبعض الفئات مثل مرضى السكري وداء الخلايا المنجلية وحالات الكسور والمفاصل الاصطناعية.



بدورها، أكدت رئيسة قسم الطب النووي بمستشفى الفروانية د.زينة البنا لـ«الأنباء» أن من مميزات هذا الفحص هو سرعة التشخيص خلال 24 ساعة مقارنة بالطريقة الاعتيادية بالاضافة الى تمتعه بحساسية ونوعية عالية.



ولفتت الى أن نتائج هذا الفحص تكللت بنجاح بجهود العاملين في قسم الطب النووي من اطباء وفنيين وهيئة تمريضية.