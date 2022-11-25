بشرى شعبان

دشنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس بالتعاون مع مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة ورابطة أمهات متلازمة الداون، فعالية «اليوم الرياضي للإعاقات الذهنية» بعنوان «أنتم بقلوبنا»، برعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة مي البغلي.



وقال نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في هيئة الإعاقة عامر العنزي في تصريح صحافي على هامش الفعالية إن الهيئة تسعى جاهدة إلى دعم الأنشطة الرياضية لما لها من منفعة بدنية وصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف العنزي أن الهيئة حريصة على التعاون والمشاركة مع جمعيات النفع العام والجهات ذات الصلة المعنية بخدمة ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، كاشفا عن إقامة هيئة الإعاقة فعالية رياضية وإعلامية كبرى بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الإعاقة في شهر ديسمبر المقبل.



من جهته، قال المدير العام لمؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة مشعل شامان في تصريح مماثل إن الأنشطة الرياضية تسهم في تحسين الصحة النفسية لذوي الإعاقة، كما تسهل من عملية العلاج التأهيلي لهم لاسيما في تحسين وتطوير مهاراتهم.



وأضاف شامان أن المؤسسة تمتاز بتقديم خدمات العلاج الترفيهي للمعاقين لمساعدتهم في التأقلم والتكيف مع قدراتهم، مؤكدا أن هذه الفعاليات الرياضية تسهم أيضا بإدماجهم في المجتمع وفقا لقدراتهم الجسدية والعقلية.



وأشار إلى أن فعالية اليوم الرياضي للإعاقات الذهنية تشتمل على عدة مسابقات ترفيهية وحركية تساعد في اجتياز صعوبة التواصل مع الآخرين وكسر حاجز الخوف لديهم وتطوير مهاراتهم الرياضية.