عبدالله الراكان



مع موسم التخييم وبداية الشتاء وما يشهده من إقبال على الرحلات والكشتات، افتتحت شركة Levels لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات صباح امس معرض «كشتة وبحر» والذي يخص كافة الانشطة والفعاليات التي تقام في الكويت خاصة في فصل الشتاء، وأقيم المعرض في منطقة مشرف في أرض المعارض قاعة رقم (A4) والذي سيستمر لمدة 3 ايام برعاية جريدة «الأنباء» الراعي الاعلامي وهاتف 2000.



ويعد معرض «كشتة وبحر» فرصة مناسبة للشركات الكبرى الداعمة للمشاريع الصغيرة والطاقات الـشـبابـيـة وأنـشـطـتهم وإبداعاتهم في خلق بيئة ترويحية وترفيهية ورياضية بروح شبابية وكل ما يهدف إلى الاستفادة من الوقت في توسيع آفاق المعرفة.



ويهدف المعرض إلى دعم شباب الكويت الذين تشكل الأنشطة الترفيهية والرياضية البحرية منها والبرية محل اهتمام لتطوير أعمالهم، حيث يجمع المعرض مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية للمحترفين والهواة مثل الصيد والغوص والرحلات الترفيهية (الكشتات) ورحلات السفاري والمخيمات، ويشمل كذلك المعدات والمستلزمات المستخدمة في تلك الأنشطة، فالمعرض سيكون مساحة تسوق للعموم بالإضافة إلى كونه مركزا لتطوير الأعمال للطاقات الشبابية الكويتية.



وقال منظم المعرض الزميل وليد جمعة: ان فكرة اقامة المعرض هي الجمع بين عشاق البر والبحر وايضا كوني مدربا لرياضة الغوص، مشيرا الى ان معرض «كشتة وبحر» يخدم الشباب خاصة بعد اصبحت الكشتات ورحلات البحر هواية محببة لدى الكثير من الشباب في الكويت، موضحا ان اغلب المشاركين من الشباب الكويتي المبادر وحتى بعض المنتجات كويتية الصنع ويمثل المعرض فرصة ملائمة لهم ليقدموا بعضا من إبداعاتهم للجمهور من زوار المعرض ومحبي الرحلات على اختلاف أنواعها.



بدوره، قال مدير التسويق في شركة هاتف 2000 اسامة عبدو: مشاركتنا في معرض «كشتة وبحر» تأتي لدعم الشباب والمشاريع الصغيرة المتواجدة بالمعرض، بالإضافة الى تقديم الهدايا لزوار المعرض وتحفيزهم على الحضور للمعرض، موضحا ان الاقبال على المعرض ممتاز جدا، مضيفا ان شركة هاتف 2000 دائما تدعم المشاريع والمعارض الشبابية وتحرص دوما على التواجد في معظم الفعاليات والأنشطة الشبابية.



بدورهم، أشاد عدد من زوار المعرض بالتنظيم الجيد وبما تحتويه الأجنحة من مستلزمات وأصناف مختلفة تلبي احتياجات رواد البر والبحر وكذلك الراغبون بالقيام بالكشتات خصوصا أن موسم التخييم قد بدأ والأجواء صارت أحسن، مشيدين بفكرته وبالتوقيت المناسب للمعرض.