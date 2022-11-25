بشرى شعبان



كشف مصدر خاص لـ «الأنباء» عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تعمل على إعداد مشروع قرار خاص بتشكيل لجنة مشتركة خاصة بالإشراف على إجراء العملية الانتخابية في الاتحادات والجمعيات التعاونية.



وبين المصدر أن اللجنة تضم الى جانب وزارة الشؤون وزارات الداخلية والصحة والتربية، وذلك لتلافـي الفوضــى التــي حدثـت في انتخابــات جمعية النسيم من حيث تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية في المدارس التي تخصص للعملية الانتخابية وتنظيم عملية دخول وخروج المساهمين للإدلاء بأصواتهم.



وأوضــح المصــدر أن انتخابات جمعية النسيم ستجرى غدا «السبت» في 22 لجنة، منها 10 للنساء و12 للرجال، وتتولى وزارة الداخلية عملية تنظيم دخول وخروج المساهمين للمشاركة في العملية الانتخابية بسلاسة ودون أي عوائق. وتوقع المصدر صدور قرار تشكيل اللجنة قريبا.