التقى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد مدير عام أمن الأحمدي بالتكليف العميد محمد المطيري، حيث هنأه بمناسبة مباشرة مهام عمله في موقعه الجديد، متمنيا له ولمنتسبي القطاع الأمني بالمديرية التوفيق والسداد في مواصلة أداء رسالتهم الوطنية والمجتمعية بالغة الأهمية على امتداد مناطق المحافظة وعلى أكمل وجه.



‏وجرى خلال اللقاء استعراض جهود مديرية الأمن على مدار العام وجهودها الموسمية، ومنها ما يتعلق بموسمي الأمطار والتخييم، حيث اطلع المحافظ على خطط وبرامج القطاع الأمني لتأمين الموسمين بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة ‏الرسمية الإدارية والفنية والخدمية ذات الصلة بما يكفل أقصى درجات التأمين لسلامة المواطنين والمقيمين ورواد البر على امتداد مناطق المحافظة.