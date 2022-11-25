استعرض المشاركون في الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان «الطموحات والرؤى القيادية: أهمية الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عيون القادة» تجاربهم في تحقيق طموحاتهم وأفكارهم الابتكارية وأدار الجلسة أحمد البرجس.



وقال النائب د.حمد المطر انه في الخمسين سنة الماضية اعتمد العالم على 74% على العنصر البشري، ونؤكد على ان العنصر البشري هو من يقود الابتكار والتطوير، مبينا ان الكثير من الشباب يعتقد ان مشروعه لن يقوم من غير واسطة، وهذه مشكلة تواجه ريادة الشباب.



وأضاف: ففي مجلس 2012 خصصت الحكومة 2 مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأين هي على ارض الواقع؟ فالشاب الطموح هو من يحقق أهدافه بغض النظر عن القوانين والتشريعات والدعم الحكومي، فالناجح لا ينتظر احدا يقدم له النجاح، مبينا ان واقع الشباب في الوطن العربي وخاصة في الخليج مأساوي.



بدورها، قالت عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان ان المجلس البلدي هو أول مؤسسة تشريعية في الكويت، حيث انشئ في عام1932 وله دور كبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهو الذي يخصص الأراضي ويحدد استعمالاتها ولوائح الاستعمالات، مبينة ان هناك فراغا تشريعيا للمشاريع الابتكارية الجديدة، ودورنا هو تسهيل التشريعات للأفكار الجديدة.



من جانبه، قال مدير ومؤسس مشروع «تطبيق دبدوب» سليمان العنجري، ان قصة «دبدوب» جدا صغيرة، حيث انها نشأت بيني وبين شريكي، حيث ان لدي أبناء وكانت عملية شراء اللعب لهم مزعجة، كما انه لم يكن ببالنا ان نصل لهذه المرحلة، حيث بدأنا بمكتب صغير في الكويت والآن لدينا مكاتب في العديد من الدول، ومشروعنا تبلغ قيمته حاليا 100 مليون دولار، ونؤكد على ان «دبدوب» في المستقبل «سيناطح» ميكي ماوس ان شاء الله.