مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم مع منتخب الجزائر في مباراة ودية دولية ضمن معسكر الأزرق المقام حاليا في الامارات استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، وتقام المباراة على ملعب نادي الضباط وهي الثانية للمنتخب الوطني في معسكره بعد تغلبه في تجربته الاولى على منتخب لبنان 2-0.

ومن المقرر أن يختتم الأزرق معسكره نهاية الشهر الجاري، ويدرس الجهازان الفني والإداري إقامة تجمع آخر خلال الشهر المقبل قبل السفر الى مدينة البصرة للمشاركة في بطولة «خليجي 25» التي ستنطلق 6 يناير المقبل، ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة الفنية من المباراة.

وتضم تشكيلة الأزرق مزيجا من لاعبي الخبرة والشباب في إطار سياسة التجديد التي ينتهجها اتحاد كرة القدم، ويغيب عن المباراة اليوم بداعي الإصابة بدر جمال وعلي خلف الذي تبقى مشاركته رهن موافقة الجهاز الطبي.

وكان المنتخب قد افتقد قبل معسكره بندر السلامة الذي وصل إلى ألمانيا للعلاج من الرباط الصليبي، وأحمد شبيب الذي خضع امس الأول لعملية بأحد المستشفيات المحلية في الكتف ويستعد للسفر للنمسا لاستكمال علاجه.