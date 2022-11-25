توج لاعب منتخبنا الوطني للاسكواش، الدولي عبدالله المزين بطلا لبطولة الكويت الدولية الثانية للمحترفين، وذلك بعد عرض قوي منه استمتعت خلاله الجماهير وتمكن من الفوز على المصنف الأول بالبطولة والمصنف 78 على العالم المصري ياسين الشافعي، حيث قدم المزين عصارة خبرته في المباراة ليفوز 3-0 وكان الشوط الثاني مثيرا، حيث أنهاه المزين بنتيجة 14/ 12 فيما أنهى الشوطين الآخرين بنتيجة واحدة وهي 11/ 6.



وعقب اللقاء النهائي قام رئيس الاتحاد وليد الصميعي ونائب الرئيس حامد العمران وعضو مجلس الادارة وليد المزيدي ورئيس الاتحاد السابق حسين مقصيد بتوزيع الدروع التذكارية وشهادات التقدير على المزين والشافعي وحكام البطولة.



وكان قد أشرف على البطولة الحكم الدولي المصري ناصر زهران.



وشكر الصميعي راعي البطولة الشيخ عبدالله سالم الصباح على دعمه الكبير للعبة وتكفله باستضافة البطولة الدولية للمرة الثانية على التوالي وحضرها 24 لاعبا مصنفين عالميا من 7 دول.