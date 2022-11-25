أعلن فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع عن تحويله مطعم «إيلمنتس» إلى قاعة مخصصة لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم، وقد تمت تسميتها «لوسيل لاونج» نسبة الى ستاد لوسيل القطري الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة.



وستعرض قاعة «لوسيل لاونج» الداخلية والتراس الخارجي لمطعم «إيلمنتس» المعاد تصميمهما، جميع المباريات طوال فترة البطولة وتوفر قائمة طعام ووجبات خفيفة مميزة يوميا من الساعة الواحدة ظهرا حتى منتصف الليل.



وتتضمن القاعة واحة صغيرة مع إطلالة خلابة على مسبح الفندق في الهواء الطلق من جهة، ومن جهة أخرى إطلالة على حديقة الشهيد، أكبر حديقة في الكويت.

كما يعتبر هذا المرفق مثاليا لتجمعات الأهل والأصدقاء كونه يتسم بطابع الهدوء والاسترخاء إذ تعكس منطقة التراس الخارجي لمطعم «إيلمنتس» إطلالات مزدوجة على مساحات خضراء منتشرة على مد النظر حتى بين طاولات المرتفعة الأنيقة وطاولات الطعام والمقاعد المريحة.



كما يتوافر بوفيه إفطار وقائمة انتقائية للغداء بخيارات متعددة النكهات وتشمل أصنافا على أحدث طراز، وذلك من مطعم «إيلمنتس»، الذي يمتاز بتقديمه المأكولات العربية مرورا بالهندية واليابانية وانتهاء بالإيطالية في هذه الوجهة النابضة بالحياة.

وطوال فترة البطولة، سيتم تقديم وجبات خفيفة ساخنة وباردة على طاولات مرتفعة في قاعة «لوسيل لاونج» إلى جانب توافر أصناف مختلفة حسب الطلب في ركن الطهي الحي داخل المطعم بإشراف الشيف التنفيذي تييري بابييه.



ويستمر مطعم «إيلمنتس»، حتى بعد انتهاء البطولة، باستضافة زواره بحفاوة في أجواء استثنائية تناسب مختلف أنواع الاحتفالات بما فيها التجمعات والمناسبات العائلية وحفلات الكوكتيل في الهواء الطلق، بالإضافة إلى تقديمه بوفيه الإفطار ووجبات الغداء يوميا.