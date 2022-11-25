يعقوب العوضي



تمكن فريق كرة اليد بنادي الفحيحيل من الفوز على برقان 30-27 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط بينما بقي برقان على رصيده السابق بـ 4 نقاط.



وفي مباراة أخرى فاز القادسية بصعوبة على الصليبخات 39-37 ورفع الملكي رصيده إلى 10 نقاط مضيقا الخناق على المتصدر الكويت الذي فاز 33-18 على القرين، وظل الصليبخات على رصيده السابق بـ 4 نقاط.



إلى ذلك تعرض لاعب الصليبخات جراح العنزي لإصابة في ساقه اثناء مباراة فريقه مع القادسية وستبعده الإصابة عن الملاعب فترة لا تقل عن أسبوعين على أن يخضع لمزيد من الفحوصات.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى فاز خيطان على الشباب 33-28 ورفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة وبقي الشباب على رصيده بـ 4 نقاط.

كما حقق التضامن فوزه الأول في البطولة وجاء على حساب الجهراء 26-21 ليكسب أول نقطتين فيما تجمد رصيد الجهراء عند 3 نقاط.