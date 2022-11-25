مبارك الخالدي



صعد النادي العربي من خلافه مع الهيئة العامة للرياضة برفع شكواه الى مجلس الامة، مهددا في بيان رسمي باللجوء الى اللجنة الاولمبية الدولية ومحكمة كاس الدولية لحفظ حقوقه، وذلك بعد عدم اعتماد الهيئة إشهار التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية بالنادي العربي في اجتماعها المنعقد في الثاني من يوليو 2022 والمرسلة الى الهيئة بتاريخ 17 من يوليو 2022 بعد استيفاء كافة الاجراءات والاشتراطات القانونية.



وكان مجلس الادارة قد أحاط وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بفحوى شكواه، مشيرا الى ان عدم تجاوب الهيئة مع طلبات الجمعية العمومية بالنادي قد يعيد شبح الإيقاف الدولي مجددا على الرياضة الكويتية.