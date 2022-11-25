التقى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر بمقر اللجنة الأولمبية مع رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان، حيث قدم الناصر الأحمد التهنئة إلى السرحان بمناسبة تزكيته رئيسا لاتحاد غرب آسيا للغوص واعتماد الكويت مقرا للاتحاد، كما هنأ النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ على استضافتهم بطولة العالم للغوص الحر 2023.



بدوره، تقدم السرحان بالشكر إلى رئيس اللجنة الأولمبية على حفاوة الاستقبال ودعمه اللامحدود للنادي واللاعبين طوال الفترة الماضية، مضيفا أن التشجيع الكبير الذي نجده من الشيخ فهد ناصر أمر يدل على حرصه على دعمه للرياضة وجميع الألعاب من أجل إظهارها بشكل يليق بسمعة الكويت.



إلى ذلك، تغادر اليوم الجمعة بعثة وفد منتخبنا للناشئين إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم لسباحة الزعانف التي تنطلق 26 الجاري، حيث تضم البعثة 12 لاعبا ولاعبة.