تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الياباني هيروكي ساكاي مع منتخب بلاده في مباراته أمام كوستاريكا المقرر إقامتها اليوم، في الجولة الثانية من منافسات، حيث إنه ما زال يعاني من مشكلة في الفخذ.



وتغلب المنتخب الياباني على نظيره الألماني في أولى مباريات المجموعة الخامسة، والآن لديه الفرصة لحسم تأهله لدور الـ16 إذا سارت النتائج في مصلحته.



وقال ساكاي: «لا أشعر بهذا السوء، ولكن القرار النهائي يجب أن يتخذ من قبل المدرب، سأتحدث مع المدرب، والفريق، والطبيب». وأكد أنه يريد اللعب ولكن «الإصابة هي إصابة». وكان ساكاي تم استبداله في الدقيقة 75 في المباراة أمام ألمانيا.