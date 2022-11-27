بعد مفاجأته المدوية بتغلبه على المنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، يبحث منتخب اليابان عن انتصار آخر في المونديال، حينما يواجه نظيره الكوستاريكي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على ملعب ستاد أحمد بن علي المونديالي.



وجذب منتخب اليابان الأضواء إليه خلال منافسات الجولة الأولى، عقب فوزه المثير 2-1 على منتخب ألمانيا، الأربعاء الماضي، ويتواجد منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الساحق 7-0 على منتخب كوستاريكا، متذيل الترتيب في الجولة الأولى.



ووصف هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، الفوز على ألمانيا بأنه الانتصار الأعظم في تاريخ الكرة اليابانية، حيث قال: «أعتقد أنها لحظة تاريخية، إنه انتصار تاريخي، على أقل تقدير».



ويعول المنتخب الياباني المعروف بـ «الساموراي» في البناء على انتصاره المذهل على ألمانيا، والتقدم خطوة عملاقة أخرى نحو بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، ومن الممكن أن يحسم منتخب اليابان صعوده مبكرا لدور الـ 16، قبل خوض لقائه الأخير في المجموعة ضد إسبانيا يوم الخميس المقبل، حال فوزه على كوستاريكا، وفشل ألمانيا في الفوز على إسبانيا في لقائهما الذي يجري بنفس الجولة اليوم أيضا.



ويأمل الثنائي الياباني تاكيهيرو تومياسو، لاعب أرسنال الإنجليزي، وهيروكي ساكاي، لاعب أوراو ريد دياموندز الياباني، الالتحاق بالمباراة، بعدما تعرضا لإصابة حرمتهما من المشاركة في مران الفريق الرئيسي الجمعة استعدادا للقاء.



وباستثناء تومياسو، الذي يشكو من آلام في الفخذ اليمنى، وساكاي الذي يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ اليسرى، تبدو جميع الأوراق الرابحة الأخرى في صفوف المنتخب الياباني جاهزة تماما للمواجهة.

وربما ستكون الفرصة مواتية أمام منتخب اليابان لاستغلال حالة عدم الاتزان، التي يعاني منها منتخب كوستاريكا حاليا، عقب خسارته القاسية أمام إسبانيا، التي كانت الهزيمة الأثقل في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



وأعرب الكولومبي لويس فرناندو، المدير الفني لكوستاريكا، عن مخاوفه بشأن الحالة الذهنية للاعبيه عقب الهزيمة المدوية أمام إسبانيا، وقال: «ينبغي أن أتعامل مع هذه النتيجة وأن أفكر طويلا فيما أقوله للاعبي فريقي لرفع معنوياتهم»، مشددا: أشعر بالقلق حقا من عدم قدرة فريقي على تحمل تلك الخسارة الرهيبة.