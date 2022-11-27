أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد أن المنتخب المغربي أدى بشكل جيد في مباراته الأولى في كأس العالم 2022، وأنه يمتلك عناصر مميزة يمكنها إحداث الفارق في أي لحظة من المباراة.



وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «شاهدت المباراة الأولى للمغرب أمام كرواتيا، وقد قدم أداء رائعا وكان من الممكن أن يحقق الفوز لا أعرف كيف ستكون تشكيلتهم، ولكنه فريق ممتاز ولديه عناصر جيدة يمكنها إحداث الفارق في أي لحظة من المباراة، ولابد أنهم استعدوا جيدا، حيث إنهم يواجهون مباراة صعبة».



وتحدث هازارد عن تعافي الفريق وقدرته على الأداء بمستوى جيد للمباراة الثانية على التوالي، قائلا: «عملية التعافي تسير على ما يرام، لدينا جهاز طبي يؤدي عمله بشكل جيد، وبالتالي لا نعاني من أي قلق بشأن هذا الجانب»، وأضاف: «المباراة التالية تأتي بعد أربعة أو خمسة أيام، وعملية التعافي تسير بشكل جيد، لا يعرف اللاعب عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة التالية، لكننا نوجه تركيزنا على تقديم أفضل ما لدينا».