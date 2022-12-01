برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكيل وزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة الفريق الشيخ سالم النواف، وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة، افتتحت وزارة الداخلية أمس المخيم الربيعي لنادي ضباط الشرطة بمنطقة صبحان. ويضم المخيم العديد من الخدمات الترفيهية من ألعاب للأطفال ومسرحا لتقديم الفعاليات والمسابقات وكذلك مخيمات للتأجير، ويفتح المخيم أبوابه من الساعة 12 ظهرا حتى 10مساء.



الجدير بالذكر أن الراغبين في الحجز بالمخيم من ضباط الشرطة ولديهم عضوية سارية بنادي الشرطة، عليهم مراجعة موقع المخيم بمنطقة صبحان من 12 ظهرا حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وتيسيرا وتسهيلا على الضباط تم تدشين موقع إلكتروني خاص للحجز والتسجيل حسب الشروط والأحكام الموجودة بالموقع www.policeclubkw.org.



ويأتي افتتاح المخيم انطلاقا من استراتيجية المؤسسة الأمنية ممثلة في نادي ضباط الشرطة لتخفيف العبء الاجتماعي والأسري، وتعزيز التفاعل فيما بين الضباط وترسيخ العلاقات الاجتماعية، كما يمكن للضباط المنتهية عضويتهم مراجعة المخيم الربيعي خلال أوقات العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا لتجديد عضوياتهم، حتى يتمكنوا من حجز المخيم من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال مكتب الحجز بالمخيم.