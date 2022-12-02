استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق وفد مجموعة المرأة الدولية الذي ضم كلا من رئيسة مجموعة المرأة الدولية غادة شوقي، حرم السفير المصري في البلاد أسامة شلتوت، وريما طهبوب، حرم السفير الفلسطيني في البلاد رامي طهبوب، حيث ناقش اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بدعم المرأة والعمل على تمكينها من المساهمة في التنمية وتحقيق التطور في بلداننا العربية.



كما تناول اللقاء عددا من السبل التي يمكن من خلالها تسهيل مشاركة المرأة في المجالات المختلفة من أجل تحقيق النهضة الشاملة التي لا تقوم إلا على شقي المجتمع، المرأة والرجل. حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد.