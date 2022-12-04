أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد العازمي أن الرابطة مستمرة في مساعيها الرامية لنقل قضايا الهيئة التدريبية بالكليات لأعضاء مجلس الأمة لإيجاد حلول جذرية لها ولتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت.



وأوضح العازمي أنه شارك في وفد من الرابطة ضم كلا من أمين الصندوق م.علي السهلي، وعضو هيئة التدريب بمكتب التربية العملية د.محمد العجمي، وذلك للقاء عضو مجلس الأمة النائب فلاح ضاحي الهاجري، وأن وفد الرابطة شرح للنائب الهاجري قضايا المدربين في الكليات شرحا وافيا، حيث تمت مناقشة قرار مجلس إدارة هيئة التطبيقي لسنة 2014 بشأن صرف مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير، 400 دينار لحملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب أسوة بنظرائهم في وزارة التربية ووزارة الأوقاف، كما ناقش الوفد ترقيات أعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم ومدى استحقاقهم لهذه الترقيات.



وختم العازمي تصريحه بتوجيه الشكر والعرفان للنائب فلاح الهاجري لحسن استقباله وفد الرابطة واستماعه بكل اهتمام لما تم طرحه من قضايا، وقد أكد لوفد الرابطة قناعته بهذه المطالبات المستحقة، وأنه سيدعمها لحين إقرارها.