سلطان العبدان



نظم النائب د.عادل الدمخي مساء أمس الأول ملتقى لأهالي الدائرة الأولى جرى خلاله الحديث عن آخر اعماله والوضع السياسي وأوضاع مجلس الأمة.



وقال الدمخي خلال اللقاء مرحبا بالحضور ان الناس الذين انتخبونا لهم حق كبير علينا ومن حقهم أن يعرفوا ماذا قدمنا من اسئلة واقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة وماذا كانت اعمالنا في اللجان بالإضافة إلى توجهاتنا.



وزاد بقوله: من حق الناخبين أن نسمع منهم آراءهم وتوجهاتهم بالاضافة الى نقدهم لنا ومن أجل هذا تم تنظيم هذا الملتقى.



واستعرض الدمخي خلال اللقاء ماذا قدم من اقتراحات وقام بسرد ما انجزه منذ بداية دور الانعقاد حتى الآن، بالاضافة الى حديثه عن الخطط والافكار التي يعتزم القيام بها خلال عمله البرلماني.



وأشار الدمخي الى الاقتراح بقانون الذي قدم لتحويل البيوت الحكومية السكنية في القطع 2 و4 و12 في منطقة السالمية إلى استثمارية.



وشدد الدمخي خلال اللقاء على أنه سيسعى دائما لتحقيق آمال وطموحات المواطنين من خلال عمله في المجلس وبالتعاون مع زملائه النواب.