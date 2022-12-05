أعلن النائب عبدالله الأنبعي عن التوصل إلى اتفاق مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض والإدارة العامة للجمارك بخصوص مباشرة المتقدمين لدورة الجمارك عملهم. وقال الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تواصل مع وزير التجارة والإدارة العليا للجمارك لمناقشة المظلمة الكبيرة التي وقعت على المتقدمين لدورة الجمارك وتعطيل المئات من خريجي الدورة لمدة أشهر وعدم مباشرة عملهم رغم استيفائهم الشروط. وبين أنه تم التواصل والاجتماع خلال الأسابيع الماضية وأسفر عن التوصل إلى حل بأن يباشروا العمل يوم الأحد المقبل. كما أعلن الأنبعي عن تواصله مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بخصوص خريجي دورة الإنعاش.



وأكد أن الوزير الخالد أصدر أوامره المباشرة بهذا الخصوص، وتم التواصل مع الإدارات المعنية وفرز أسماء المتقدمين الخميس الماضي تمهيدا لمباشرة عملهم.