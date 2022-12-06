بيروت - أحمد عزالدين



دعت «كتلة التنمية والتحرير» بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم القفز فوق الدستور.



وقالت في بيان تلاه النائب أيوب حميد: يهم الكتلة، في الشأن المتصل باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية التأكيد بما صدر عنها حول هذا الاستحقاق الدستوري قبل الوصول الى الشغور في هذا الموقع المهم والمحوري في حياة الدولة وأدوارها، والتي أكدنا فيها على أهميه وضرورة إنجاز هذا الاستحقاق في موعده، ونبهنا حينها من استحالة إنجازه بعيدا عن التوافق والحوار بين مختلف الكتل والقوى البرلمانية.



واليوم تجدد الكتلة دعوتها الزملاء في كافة الكتل النيابية الى وجوب انتهاج منطق الحوار وصولا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحدة تفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وعلى مجابهة التحديات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعادة ثقة الاشقاء العرب والأصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور.



وتابع، إن الكتلة ترفض أي محاولة من أي جهة تحميل رئيس المجلس ومن يمثل نيابيا او سياسيا وزر إطالة أمد الفراغ تحت أي عنوان من العناوين. وإن حماية موقع رئاسة الجمهورية بما يمثل لا يكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أو بتجاوز الأعراف وكسرها.



و توقفت الكتلة امام ارتفاع نسبة الجريمة والسرقة المنظمة في لبنان وازديادهما على نحو خطير، حيث اثنت ونوهت بالجهود والإنجازات التي حققتها الاجهزة الأمنية المختصة بكشف العديد من الجرائم وشبكات التجسس التي تعمل لصالح العدو الاسرائيلي، ودعت السلطات الامنية والقضائية المعنية الى رفع جهوزيتها وبذل أقصى جهودها بالضرب بيد من حديد في مكافحة واستئصال هذه الظاهرة التي يشكل تفشيها وانتشارها تهديدا لحياة اللبنانيين ولأمنهم وللسلم الأهلي.



وأضاف البيان، الرئيس بري كان استقبل النائب غسان سكاف الذي دعا الى الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية، محذرا من الدخول في عصر الجريمة المنظمة خصوصا واننا نتخوف من ان يؤدي التدهور الاقتصادي الى مزيد من هذه الجرائم التي ترتكب تحت تأثير المخدرات وارتفاع نسبة الشباب المدمن، في ظل اعتكاف القضاء وغياب المحاسبة.