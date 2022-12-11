أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد» قائد «قوات تحرير عفرين» فهمي محمد الذي تتهمه بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) ووحدات حماية الشعب الكردية، في منطقة «غصن الزيتون» الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة والجيش التركي.



وجاء في بيان للوزارة أمس أنه تم تحديد أن أحد إرهابيي «بي كي كي» و«الوحدات الكردية» الذين تم تحييدهم من قبل القوات المسلحة التركية، هو فهمي محمد، الذي يقود ما يسمى بـ «قوات تحرير عفرين».



وأضاف البيان أن قتال القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب سيبقى مستمرا.



و«قوات تحرير عفرين» هي مجموعة من المسلحين الأكراد الذين يصفون تجمعهم بـ «حركة مقاومة» عبر شن هجمات تستهدف الجيش التركي والجيش الوطني المعارض المدعوم من تركيا في عفرين ومناطق أخرى.



وقبل يومين، أعلنت قوات تحرير عفرين مقتل المقاتل فهمي محمد واسمه الحركي «سورو جيا»، وذلك إثر تعرضه لإصابة تعرض لها وهو على رأس عمله، بحسبما نقلت وكالة «هاوار» المقربة من «الإدارة الذاتية» التي اعلنها الأكراد من جهة واحدة شمال شرقي سورية.



وحول العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سورية، صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الأول، بأن العملية «مسألة تقنية وتكتيكات وحسابات»، مضيفا أنه لا ينبغي لأحد وخاصة البلدان التي تزعزع استقرار المنطقة «أن تتوقع منا أن نتسامح مع الإرهابيين الذين يعشعشون بالقرب من حدودنا».