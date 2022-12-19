أعلنت الحكومة البريطانية، انه ستتم تعبئة 1200 عسكري ليحلوا مكان المسعفين وعناصر شرطة الحدود المضربين، قبل اسبوع جديد تتخلله اضرابات عديدة.



وتشهد بريطانيا التي تسجل تضخما يتخطى 10%، احتجاجات شعبية لا مثيل لها منذ عقود. وتطال هذه الاضرابات عدة قطاعات منها المواصلات والصحة.



وفي تحرك غير مسبوق، توقفت الممرضات عن العمل الخميس للمطالبة بزيادة الاجور وتحسين شروط العمل، واعلن عن اضراب جديد الثلاثاء.



ويتوقع المسعفون التوقف بدورهم عن العمل ليومين في 21 و28 الجاري للمطالبة برفع رواتبهم. كما سيضرب عناصر شرطة الحدود لعدة أيام بحلول نهاية السنة.



واتخذت تدابير ليحل 1200 عنصر من القوات المسلحة مكان العاملين في القطاع الصحي وشرطة الحدود، كما ذكرت رئاسة الوزراء.



كما ستتم تعبئة أكثر من ألف موظف من القطاع العام.



وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في صحيفة «ذا صن» الشهيرة «النقابات التي تتسبب بالبؤس للملايين مع إضراب في وسائل النقل على وجه الخصوص في توقيت قاس بمناسبة عيد الميلاد».



وأضاف «عرض على عمال السكك الحديد وعناصر الحدود صفقات عادلة ـ ومعقولة على دافعي الضرائب»، وقال «يريد عدد متزايد من أعضاء النقابات التوصل إلى اتفاق».



وبشأن تعبئة الجيش لاستبدال المضربين، قال رئيس أركان الدفاع الأميرال سير توني راداكين لصحيفة «تلغراف»: «لسنا قوة احتياط. لدنيا انشغالات ونقوم بمهام جمة باسم الأمة. علينا التركيز على دورنا الأساسي».