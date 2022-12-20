تم افتتاح مركز غرب عبدالله المبارك في سبتمبر 2022 لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لقاطني المنطقة ويتم إغلاق المركز المذكور في الساعة الثانية ظهراً بسبب وجود نقص في الكوادر الفنية العاملة

هناك خطة لفتح المستوصف لفترات أطول وسيتم التوسع في فترة العمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي انه سيتم تمديد العمل في مستوصف منطقة غرب عبدالله المبارك الى الفترة المسائية، وعدم الاكتفاء بعملية إغلاقه الساعة الثانية ظهرا كما هو معمول به حاليا. حديث العوضي جاء ردا على سؤال للنائب د. مبارك الطشة، حيث قال العوضي ما يلي:



بالإشارة لكتابكم رقم 01678 المؤرخ 20/11/2022 الخاص بالسؤال المقدم من العضو د. مبارك الطشة بشأن الاستفسار عن سبب اغلاق مركز منطقة غرب عبدالله المبارك الصحي ابوابه امام المراجعين في الساعة الثانية ظهرا، وكذلك بعض الاستفسارات الأخرى، وطبقا لإفادة الجهة المعنية نفيدكم بالآتي:



البند الأول: ما اسباب هذا الإغلاق؟ وهل للأمر علاقة بالتجهيزات والمعدات الطبية ام بنقص الكادر الطبي والتمريضي والإداري؟



الرد: نفيدكم علما بأنه تم افتتاح مركز غرب عبدالله المبارك في سبتمبر 2022، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية لقاطني المنطقة، ويتم اغلاق المركز المذكور في الثانية ظهرا بسبب وجود نقص في الكوادر الفنية، وجار زيادة اعداد الكادر الفني لتشغيل المركز في الفترة المسائية قبل نهاية ديسمبر 2022 حسب خطة الوزارة.



البند الثاني: هل لدى الوزارة خطط لفتح المستوصف لفترات اطول، فضلا عن امكانية استقبال المراجعين على مدار الساعة؟ وهل يمكن تحقيق ذلك في المدى القريب ام توجد معوقات تحول دون ذلك؟



الرد: نفيدكم علما بأنه هناك خطة لفتح المستوصف لفترات أطول وسيتم التوسع في فترة العمل حتى الساعة الثانية عشرة ـ ليلا حسب حاجة المركز وحسب احصائية مراجعي المركز، أما فيما يخص تشغيل المركز على مدار الساعة فنفيدكم بعدم الحاجة لذلك نظرا لأنه يتم استقبال قاطني منطقة غرب عبدالله المبارك في مركز عبدالله المبارك الصحي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة والذي يبعد من 5 - 10 دقائق عن المنطقة.



وكان الطشة سأل بالتالي: تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد افتتح فيها مركز صحي في شهر سبتمبر 2022 لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين القاطنين في المنطقة، إلا ان المستوصف ومنذ افتتاحه يغلق أبوابه امام المراجعين في الثانية ظهرا مما يضطرهم الى مراجعة المستوصفات في المناطق الأخرى المجاورة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما اسباب هذا الإغلاق؟ وهل للأمر علاقة بالتجهيزات والمعدات الطبية ام بنقص الكادر الطبي والتمريضي والإداري؟



2 ـ هل لدى الوزارة خطط لفتح المستوصف لفترات اطول فضلا عن امكانية استقبال المراجعين على مدار الساعة؟ وهل يمكن تحقيق ذلك في المدى القريب ام توجد معوقات تحول دون ذلك؟