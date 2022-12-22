زارت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي كلية طب الأسنان، حيث كان في استقبالها القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.مي خلف، والقائم بأعمال العميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا د.فواز الزعبي، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الإكلينيكية د.جابر أكبر، والمدير الإداري جواد الغريب.



وجرى خلال الزيارة مناقشة مواضيع عدة تضمنت تطوير العملية التعليمية والإكلينيكية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يحافظ على جودة ومستوى التعليم والتدريب لطلبة الكلية، كما تم القيام بجولة ميدانية في مختبرات كلية طب الأسنان وعياداتها.



هذا وأشادت مديرة الجامعة بالإنابة د.سعاد الفضلي بالمستوى العالمي لقوة التدريب في عيادات الكلية، والتي تجلت بمهارات الطلبة التي تعد امتدادا لمهارات أساتذتهم، معربة عن فخرها باستعدادات كلية طب الأسنان وانبهارها بمخرجاتها، حيث تواجد خلال الزيارة بعض الخريجين ممن حضروا إلى الكلية والعيادات لممارسة المزيد من التدريب.



من جانبه، رحب القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي بهذه الزيارة، والتي جرى خلالها استعراض آلية التعليم والتدريب في الكلية، موضحا أن العيادات تمت تهيئتها بنظام رعاية طب الأسنان الشاملة Comprehensive Dental Care بحيث يمارس الطالب ويطبق ما تعلمه بشكل عملي ببيئة مطابقة تماما لعيادات طب الأسنان سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدا السعي الدائم للكلية في الحفاظ على جودة التعليم الذي يميز مخرجاتها.