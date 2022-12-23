

وجه النائب د. محمد المهان سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن أسباب ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.



ونص السؤال على ما يلي:



لم تكد الكويت، كما دول العالم، تلتقط أنفاسها، بعد انحسار جائحة «كورونا» حتى ضربت موجة الغلاء التدريجي جميع الأسواق، ولم تسلم من تداعياتها أي من الأنشطة التجارية، وسط توقعات بأزمة في نقص السلع قد تجتاح دول العالم خلال الأشهر المقبلة، فيما استغرب أصحاب الدخل المحدود من الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والملابس والكماليات والعطور وحتى المواد المنزلية.



وبالاستفسار من أصحاب هذه المحال عن سبب الغلاء المفاجئ كان العذر بفيروس «كورونا» ونقص الأيدي العاملة والأزمة السياسية الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد؟



2 ـ ما دور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسعار؟



3 ـ هل اتخذت الوزارة إجراءات لخفض الأسعار خصوصا في السلع الغذائية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تلك الإجراءات؟



4 ـ هل هناك خطة للوزارة للحفاظ على توفير الأمن الغذائي خلال السنوات العشر المقبلة وزيادة عمليات الاستيراد والمحافظة على ثبات الأسعار؟



5 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن التجار المتلاعبين في الأسعار منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



6 ـ ما الضوابط التي تطبق على تجار السلع الغذائية؟