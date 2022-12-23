تقدم النائب أحمد لاري باقتراح برغبة بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن وظائف ومكافآت الكويتيين شاغلي وظائف الإحصاء، ومنح الموظفين الكويتيين حملة مؤهل جامعي في مجال الإحصاء أو مجال الرياضيات العاملين بدل موقع بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار عام 2013. ونص الاقتراح على ما يلي:



بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2013 المعنون (بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الإحصاء (التخصصية المتدرجة فنيا) في الجهات الحكومية)، حيث يتضح من خلال صدور هذا القرار اشتماله على الحاصلين على التخصصات العلمية في مجال الإحصاء أو في مجال الرياضيات، إلا أنه في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وقع سهوا في الفقرة (4) من الملاحظات عدم ذكر شاغلي وظيفة الإحصاء الخريجين الجامعيين في مجال الرياضيات، ما أدى إلى حرمان اختصاصي الإحصاء من خريجي الرياضيات من بعض المزايا الوظيفية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1- تعديل الفقرة (4) من بند الملاحظات من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2013 المعنون بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الإحصاء (التخصصية المتدرجة فنيا) في الجهات الحكومية، وذلك وفقا للنص التالي:



(4)- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه- وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة في التحليل الإحصائي أو الرياضيات.



2- تضاف فقرة جديدة (6) إلى بند الملاحظات في القرار رقم (08) لسنة 2013 المشار إليه نصها التالي:



(6)- يمنح الموظفون الكويتيون حملة مؤهل جامعي في مجال الإحصاء أو مجال الرياضيات العاملين بدل موقع، على أن يكون التعديل في الفقرة (4) من بند الملاحظات بأثر رجعي من تاريخ إصدار القرار رقم (8) لسنة 2013.