وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، فيما يخص توريد الآليات والمعدات اللازمة لتركيب وتشغيل وسائل الاتصال الحديثة، ونص السؤال على ما يلي:



فيما يخص توريد الآليات والمعدات اللازمة وغيرها من المعامل ووسائل الاتصال الحديثة من خلال مناقصات تخصصية تجريها الجامعة للشركات المتخصصة وفقا للقانون وبإشراف جهات الدولة، ومنها المناقصات التي تحمل أرقام 19-18/KU/KUCP/C1320 و19-18/KU/KUCP/C1340 و19-18/KU/KUCP/C1330



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ لماذا لم تشكل الجامعة لجنة تحقيق في ملابسات المناقصة رقم 19-18/KU/KUCP/C1320 «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات» التي اعتلاها الكثير من الشبهات خصوصا فيما يتعلق بالترسية التي رفضها الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ وهل طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة من الجامعة إعادة طرح المناقصة؟



2 ـ لماذا لم يبت في المناقصة رقم 19-18/KU/KUCP/C1330 «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الخدمات لإدارة المباني، المراقبة الالكترونية، نظام إدارة المواقف والنقل الذكي وربطها بمركز التحكم والقيادة لجامعة الكويت» على الرغم من حاجة الجامعة ـ بما تحتويه معامل ومختبرات ومدرجات علمية وغيرها من المباني ـ لتكامل أنظمة الحماية الأمنية CCTV، وتشغيل مركز المراقبة والتحكم في المدينة الجامعية وتكامل أمن وحماية المعلومات cyber security وأنظمة حماية الشبكة؟



3 ـ هـل جرى التحقق من إدارة الـجامعة من كفاءة اللجنة الـفـنـية التي تـقــوم بتقييم المشـاريـع الـخـاصـة بالبنية التحتية في ظل استمرار تقييم المناقصة فنيا لمدة تزيد على عام في سابقة لم تحدث منذ تأسيس جامعة الكويت؟



4 ـ هل مازالت المدينة الجامعة التي تم بناؤها بمليارات الدنانير مرتبطة بمركز بيانات جامعة الكويت القديم في الشويخ حتى تاريخه بسبب عدم الانتهاء من مناقصة مركز البيانات؟



وما سبب تعطيل البت في التقييم الفني للمناقصة رقم 19-18/KU/KUCP/C1330 والتي تعد من كبرى الميزانيات التي رصدت للجامعة لتغطية جميع النواقص من أجهزة وأنظمة مباني الجامعة؟



5 ـ لماذا لم تقم الجامعة بالانتهاء من التقييم الفني للمناقصة رقم 19-18/KU/KUCP/C1340 «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة التطبيقات والخدمات الالكترونية لنظم إدارة المعلومات المتكاملة» والتي تم السؤال عن مصيرها من الجهاز المركزي للمناقصات العامة لأكثر من مرة من دون استجابة واضحة من الجامعة؟



6 ـ هل صحيح أن إدارة الجامعة تعتزم إلغاء المناقصات 19-18/KU/KUCP/C1330 و19-18/KU/KUCP/C1340 و19-18/KU/KUCP/C1320 وذلك تفاديا لما اعتلى المناقصة رقم 19-18/KU/KUCP/C1320 من شبهات فساد؟



7 ـ هل توجد محاباة من الإدارة الجامعية للشركة التي تسعى إلى ترسية مناقصة 19-18/KU/KUCP/C1320 عليها؟



وهل سبب السعي وراء إلغاء مناقصة 19-18/KU/KUCP/C1330 هو ما أثير حول أن الشركة نفسها سيتم استبعادها من مناقصة 19-18/KU/KUCP/C1330 كونها مالكة لشركة أحد المناقصين والشركة المختصة بنظام الجي اي اس والتي أعطت عروض سعر لجميع المناقصين الذين تقدموا بالمناقصة؟