وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن الشواغر في التعيين والنقل والندب والإعارة للوظائف العامة والإشرافية والقيادية في الوزارة.



ونص السؤال على ما يلي:



بشأن الشواغر في التعيين والنقل والندب والإعارة للوظائف العامة والإشرافية والقيادية في وزارة التربية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الشروط والمعايير المعتمدة في وزارة التربية في نقل وندب وتعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة العامة والإشرافية؟



2- كشف بعدد ومسميات الوظائف الشاغرة للوظائف العامة والوظائف الإشرافية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- كشف بعدد ومسميات المعينين والمنقولين والمنتدبين والمعارين في وزارة التربية منذ تاريخ 2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات النقل والندب والإعارة، وبيان درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وشهادات الخبرة والأقسام التي انتدبوا ونقلوا والمعارين للعمل فيها.



4- كشف بعدد الموظفين المعينين والمنقولين والمنتدبين تعسفيا من دون رضاهم وأسباب نقلهم أو ندبهم - إن وجد-.



5- هل سجلت الجهات الرقابية ملاحظات أو أبدت اعتراضات على قرارات التعيين أو النقل أو الندب منذ تاريخ 2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بها.



6- كشف بعدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة القانونية في الوزارة من الموظفين المعينين والمنقولين والمنتدبين منذ تاريخ 2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل حققت الإدارة في هذه الشكاوى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنتائج التحقيق في كل شكوى على حدة.



7- ما التاريخ المتوقع لإجراء الوزارة التعيينات والترقيات والتسكين للوظائف العامة والوظائف الإشرافية والقيادية في المناصب الشاغرة؟ مع ذكر الموانع -إن وجدت- بشأن التسكين لأي وظيفة.›