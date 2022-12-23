عقد مكتب المجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، ومراقب المجلس د.عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي، والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.



من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس كلا على حدة سفير الكويت لدى البرتغال حمد علي الهزيم، وسفير الكويت لدى الأرجنتين عبدالله اليحيا.



كما استقبل السعدون سفير الجمهورية القرغيزية لدى البلاد عظمات قاراغولوف.