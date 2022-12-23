وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن القرارات واللوائح المنظمة لتسعير الأدوية، جاء فيه: تعد ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت عن نظيرتها في دول الخليج العربي من الظواهر السلبية التي يعاني منها المواطنون والمقيمون على حد سواء، وهناك من يستغل ضعف المراقبة على تسعير الأدوية التي تضر بمصالح المواطنين والمقيمين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لتسعير الأدوية في وزارة الصحة.



2- ما الجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية في الوزارة؟ وما المعايير الفنية التي تستند إليها في شأن تسعير الأدوية؟ مع تزويدي بكشف بأسماء العاملين فيها ومؤهلاتهم العلمية.



3- ما الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمراقبة شركات الأدوية والصيدليات في التزامهم بالأسعار المحددة منها؟



4- ما أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت عن نظيراتها في دول المنطقة؟



5- هل يرتبط تسعير الأدوية بتقلبات أسعار الأدوية في الخارج؟