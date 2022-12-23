القاهرة - هناء السيد



أكد وزير الصحة الاسبق ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله أنه يجب على جميع القياديين دراسة علم اقتصاديات الصحة لضمان تطوير النظم الصحية وفعالية التمويل للصحة، وكذلك مواجهة التهديدات الوبائية المحتملة بالإضافة الى مكافحة زيادة معدلات الأمراض المزمنة غير المعدية كالسكر والقلب والسرطان.



جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الأنباء» خلال مشاركته وترؤسه إحدى جلسات المؤتمر العربي للاساليب الحديثة في إدارة وتمويل المستشفيات الدورة الـ 21 بالقاهرة تحت عنوان «تحديات اقتصاديات الصحة والتمويل المالي المستدام» والذي عقد برعاية جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية.



وقال الجارالله ان من أهم خطوات فعالية النظام الصحي هي تطوير السياسات الصحية وإعادة هيكلة النظم الصحية بما يتوافق مع الحوكمة والإدارة الإستراتيجية الحديثة والإصلاح المالي اضافة الى تطبيق الطرق الحديثة للتأمين الصحي الشامل على مختلف الفئات، والاستخدام الامثل للتكنولوجيا الطبية من الاجهزة والمعدات الطبية والأدوية وتطبيق الصحة الرقمية التي تسهم في ترشيد الاستهلاك ومنع الهدر وتلبية تطلعات واحتياجات متلقي خدمات الرعاية الصحية.



وردا على سؤال حول خطورة الامراض المزمنة غير المعدية، حذر الجارالله من انتشار الامراض المزمنة غير المعدية مثل امراض القلب والسكر والسرطان في منطقة الايمرو (التي تضم جميع الدول العربية) مما يؤدي الى وفاة أكثر من 2.8 مليون شخص سنويا في المنطقة بسبب NCDs، مشيرا إلى أنه يمكن الوقاية من كثير من هذه الوفيات بتبني النمط الصحي في الحياة وبرامج تعزيز الصحة الفعالة.



وحول أسباب هذه الامراض، أشار وزير الصحة الاسبق إلى انه توجد العديد من العوامل اهمها انتشار عوامل الخطورة مثل السمنة والكسل والتدخين والكحوليات، بالإضافة الى التغييرات الديموغرافية وارتفاع نسب المسنين وانتشار العديد من الامراض التي ترتبط بزيادة العمر.



اما عن الامراض المعدية فحذر رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من عودة بعض الامراض والوبائيات المعدية مرة أخرى مثل ظهور حالات الكوليرا، وشلل الاطفال وبعض الامراض التنفسية وظهور بعض الأوبئة حديثا مثل سارس، زيكا، انفلونزا الطيور والخنازير وأخيرا كوفيد-19 والتي قدمت لنا درسا لنا جميع في ضرورة تطوير القدرات الإدارية والسياسات الصحية والحوكمة مع أهمية تعزيز القدرات الصحية الوقائية ورفع الانفاق على الصحة بصفة عامة.



وشدد د.الجارالله على أهمية استخدام مبادئ اقتصادات الصحة مع الأهمية الكبرى للالتزام السياسي حتى نتمكن من: تقديم وتطوير الخدمات الصحية أهداف التنمية العالمية المستدامة SDGs، والتوسع والارتقاء في تطوير الخدمات الصحية المتميزة، وتحديد التكلفة الحالية وتوقع المستقبلية بدقة مناسبة، ودراسة احتياجات وتطلعات المستهلك، ودراسة التطور التقني للتكنولوجيا الطبية وتأثيرها على ميزانيات الصحة، وزيادة ميزانية الصحة وزيادة الإنفاق على الصحة الوقائية وبرامج تعزيز الصحة.