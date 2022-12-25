تواصل وزارة الخارجية تيسير وصول عطاءات اهل الكويت الى المحتاجين في مختلف الاصقاع بما يعزز من صورتها وبصماتها الواضحة في دعم العمل الإنساني وذلك ضمن مبادرات الكويت الإنسانية التي تخفف من معاناة الشعوب التي تواجه أزمات إنسانية وتنموية.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية نصار العبدالجليل ان الوقف الإنساني قدمت خلال عام 2022 مساعدات إنسانية نوعية ومميزة للمحتاجين في عدة دول، بالتنسيق مع الخارجية الكويتية التي تشرف على العمل الإنساني خارج الكويت بصورة مهنية ورائدة.



واستعرض العبدالجليل عدداً من جهود الوقف الإنساني بتنوعاتها المختلفة في عدة دول خلال العام، والتي كان أبرزها مشروع وقف الثقافة الإسلامية في نيوزيلندا، والذي يقع على مساحة 2200 متر مربع ، ويتكون من عدة أدوار ومرافق حيوية وسرداب يتسع لقرابة 500 مصلٍّ، إلى جانب الفصول الدراسية وقاعات تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الاستشارات الشرعية والأسرية، وصالات للأنشطة الرياضية، والذي جرى تدشينه بدعم من الأمانة العامة للأوقاف.



وأشار العبد الجليل إلى مشروع أشجار الزيتون الوقفي، التابع للجمعية في الأردن، والواقع على مساحة 12 ألف متر مربع، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الإنسانية بسعة شمولها، والعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستفيدة من ريع المزرعة كاليتامى والأرامل والقصر والمحتاجين، بالإضافة إلى ديمومة الخير لأكبر وقت ممكن للفئات المحتاجة.



ولفت العبد الجليل إلى مشروعات الجمعية في أفريقيا وتحديداً في مدغشقر، والمتمثلة في بناء المساجد والمدارس ودور الأيتام وحفر الآبار، وتوزيع أرغفة الخبز ووجبات الإطعام، وتدشين المشروعات الدعوية.



وفي الإطار الإغاثي لفت العبد الجليل إلى الحملة الإغاثية التي سيرتها الجمعية للنازحين السوريين في لبنان، والتي اشتملت مساعداتها على السلال الغذائية التي تكفي الأسرة الواحدة لفترة مناسبة، وكذلك ملابس الأطفال والبطانيات، بالإضافة إلى توزيع الخبز باعتباره القوت الأساسي ليومهم.