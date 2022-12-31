القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي، إن الأحد آخر موعد لقبول طلبات إنهاء منازعات الضريبة العقارية المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، نظرا لأن آخر يوم يوافق أجازة أسبوعية.



وأضاف فوزي، في بيان امس، أن هناك توجيهات لمناطق ومأموريات الضرائب العقارية المختصة بجميع المحافظات، بتسهيل إجراءات قبول طلبات هؤلاء الممولين المتنازعين، مشيرا إلى أن الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة اليوم لقبول طلبات إنهاء المنازعات الضريبية شهدت إقبالا كبيرا من الممولين.



وأشار إلى أن لجان إنهاء المنازعات تعد لجانا توافقية تنظر المنازعة الضريبية وتحقق العدالة الناجزة وفقا لأحكام القانون.



وأوضح أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة في أعمالها للفصل في الطلبات السابقة التي لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة حتى الأحد، وفقا للقانون، على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.



ولفت إلى أن هناك تطويرا مستمرا في آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذي حدده القانون، مشيرا إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقا للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم، سعيا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورا وتحفيزا وجذبا للاستثمار.