وجّه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن سبب إيقاف بدل الإيجار عن المواطنين الذين تم تبادل أراضيهم أو تنازلهم عن منازلهم، ونص السؤال على ما يلي:



يرجـــى إفادتـــي وتزويدي بالآتي:



1 ـ في الآونة الأخيرة أوقفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صرف بدل الإيجار عن المواطنين تحت مسميات عدة، فلماذا تم إيقاف بدل الإيجار عن المواطنين الذين تم تبادل أراضيهم أو تنازلهم عن منازلهم؟ وما السند القانوني لذلك؟



2 ـ لماذا تم استرجاع المبالغ المصروفة لهم كبدل إيجار بأثر رجعي؟ وما السند القانوني لذلك؟