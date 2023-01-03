قدم النائب هاني شمس اقتراحا برغبة طالب فيه بإنشاء حديقة عامة وتجهيزها بالخدمات الضرورية كافة في منطقة مبارك الكبير.



وقال في مقدمة الاقتراح، إنه نظرا لأهمية الحدائق العامة التي تعد متنفسا لسكان المناطق لما تحتويه من ألعاب تسلية للأطفال وملاعب كرة قدم وسلة وطائرة وممشى رياضي يخدم الجميع سواء الأطفال أو الشباب أو كبار السن، فتعود بالنفع على صحتهم ويقضون معظم أوقات فراغهم بها، ولما كانت منطقة مبارك الكبير تفتقر إلى حديقة عامة في قطعتي «6 و 7» وحاجة أهالي القطعتين لوجود حديقة كمتنفس لهما.



ونص الاقتراح على قيام الجهات المختصة بإنشاء حديقة عامة وتجهيزها بالخدمات الضرورية كافة في منطقة مبارك الكبير في المساحة الرملية الواقعة بمنتصف شارع الغوص ما بين قطعتي «6 و 7».