أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» عن الاستمرار في استكمال حملة التوظيف لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الطبية والإدارية والفنية في مستشفيات ضمان بمحافظتي الأحمدي والجهراء، وذلك ضمن استعداداتها لاستكمال تفعيل منظومتها الصحية المتوقعة هذا العام.



وفي هذا السياق، قالت مديرة الاتصال المؤسسي والتسويق شعاع القاطي إن الشركة وضعت خطة توظيف متكاملة لتعيين الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيل المستشفيات من مختلف التخصصات الطبية والمجالات المهنية في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدة أنه مع اقتراب شركة ضمان مع مرحلة التشغيل الفعلي لمنظومتها الصحية فإنها حريصة على استقطاب الكفاءات من داخل الكويت وخارجها من حديثي التخرج ومن أصحاب الخبرات الطويلة.



وبينت القاطي أنه عند استكمال وتفعيل منظومة ضمان سيتم توفير نحو سبعة آلاف وظيفة في القطاع الصحي خلال الخمس سنوات القادمة، ومن المتوقع أن يمثل المواطنون نسبة 15% منها في البداية، على أن تتم زيادة هذه النسبة بشكل تصاعدي متدرج لتصل إلى 25% من إجمالي عدد العاملين.



وأضافت: تستكمل شركة ضمان خطة التوظيف اللازمة للتشغيل خلال العام الحالي حيث تشمل عددا من النشاطات والفعاليات للتعريف بالشركة وأنشطتها ومنها المشاركة في المعارض الوظيفية المختلفة والتنسيق مع الجامعات والهيئات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة لإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة للشباب حديثي التخرج، كما تقوم الشركة حاليا بالتنسيق مع السفارات المختلفة، والشركات المتخصصة لتنظيم حملة التوظيف من الخارج واستقطاب أفضل الكفاءات والكوادر المؤهلة لشغل المهن الطبية العامة والمتخصصة في المستشفيات، بما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين من المرضى والمراجعين في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشركة ضمان.



وذكرت أن شركة ضمان تخطط أيضا لإنشاء أكاديمية صحية لتدريب وتأهيل الكفاءات الطبية التي ستسهم في تزويد القطاع الطبي بالكوادر الطبية المحلية وتقليل حجم العجز الحالي في هذا القطاع، مشيرة إلى أن هدف توفير الفرص الوظيفية وتطويرها في القطاع الطبي يعد من أهم أهداف الشركة التي نصت عليها الحكومة في خطة التنمية وفي رؤيتها لتأسيس شركة ضمان كرديف مهم وأساسي لوزارة الصحة.