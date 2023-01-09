بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة إلى د.وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي في مستشفى جامعة كرايتون في الولايات المتحدة الأميركية.



وأشاد سموه، رعاه الله، بمسيرته العملية الحافلة بالإنجازات التي أهلته لتقلد هذا المنصب الرفيع وبما يقدمه من أبحاث علمية تعود بالنفع الكبير في المجال الطبي وتسهم في علاج المرضى والتخفيف من معاناتهم، متمنيا سموه، حفظه الله، له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح.