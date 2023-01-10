تقدم النائب هاني شمس باقتراح برغبة بتعديل اللوائح الخاصة بإجازة الموظف المرافق لمريض العلاج بالخارج والسماح بالاستمرار في الإجازة إلى حين انتهاء مدة علاج المريض بالخارج.



وجاء في نص الاقتراح أن اللوائح والقرارات الخاصة بديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة مرافق مريض وضرورة العودة إلى الموظف عند انتهاء مدة الستة أشهر رغم استمرار تلقي المريض الذي يرافقه للعلاج بالخارج، ومن ثم حضوره إلى البلاد وتجديد الإجازة ومن ثم العودة لاستكمال مرافقة المريض فيه إجحاف وتكلفة مادية وتكبد عناء لا يتوافق مع الحالة الإنسانية، فمرافق المريض يقع عليه عبء ومسؤولية رعاية المريض ومتابعة حالته الصحية ودعمه نفسيا، وفي الوضع الحالي فإن إنهاء الإجازة والعودة لتجديدها يؤثر على المرافق نفسيا لتركه المريض وحده بالخارج ولو لفترة قصيرة، فالغاية الأخلاقية والإنسانية التي من أجلها تم إقرار إجازة مرافق للمريض هي بالدرجة الأولى لرفع المعاناة عن المريض ووجود أحد من ذويه ليدعمه ويلبي احتياجاته الشخصية، خصوصا أن المدد الطويلة لمرافقة مريض تكون لحالات وأمراض مستعصية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



«إصدار قرار من ديوان الخدمة المدنية بتعديل اللوائح الخاصة بإجازة الموظف المرافق لمريض بالخارج، يتضمن السماح لمرافق المريض بالاستمرار في الإجازة من دون قطعها بعد مرور ستة أشهر وإلى حين انتهاء مدة علاج المريض بالخارج وذلك بعد إشعار جهة عمله باستمراره في مرافقة المريض بموجب تقرير الحالة المرضية ومصدق عليه من المكتب الصحي التابع لسفارة الكويت بالبلد الذي يتلقى فيه المريض علاجه».